[Review] Shin Megami Tensei V – Een meesterwerk

Ontdek waarom iedereen deze RPG eens gespeeld moet hebben.

Shin Megami Tensei V was een behoorlijke tijd in ontwikkeling. Zo werd het spel ongeveer vlak nadat de Switch uitkwam voor het eerst onthuld. Na de eerste trailer werd het akelig stil rondom het spel. Toch kregen we een aantal jaren later meer updates over de game, waaronder een trailer met meer inhoud. Wat volgde was een stroomversnelling van updates die de hoeveelheid werk dat ze in het spel gestoken hadden weerspiegelde. Wij hebben de game inmiddels uitgebreid zelf kunnen spelen. Wist dit deel mij te overtuigen en behoudt het hierbij de sinistere sfeer van zijn voorgangers? Je leest het in deze review!

Tokyo gaat naar de knoppen, alweer!

Een lopende kern van de Shin Megami Tensei-series is dat het geliefde Tokyo in een mum van tijd aan diggelen wordt geschoten door demonen. Dit deel is geen uitzondering, aangezien Tokyo opeens in een soort van woestijn verandert. Nadat enkele studenten onder een brug onderzoek gaan doen naar een berucht schaduwmonster, worden ze getroffen door een gigantische aardbeving. Zodra ze weer uit de tunnel komen is Tokyo helemaal naar de filistijnen. Zo ligt er overal zand en liggen er overal kapotte gebouwen en andere objecten uit het “normale” leven.

Al snel komt het hoofdpersonage oog in oog te staan met een groep demonen, waardoor hij gedwongen wordt om met een wezen genaamd Aogami te fuseren. Zo wordt hij een entiteit genaamd een Nahobino waardoor hij de krachten krijgt om tegen de demonen te vechten. Ook krijgt hij de krachten om andere demonen te rekruteren en hem te helpen in zijn avontuur in de Netherworld. Zelf wil ik niet te veel verklappen over het verhaal, aangezien het juist zoveel goeie plottwists krijgt. Je zult in ieder geval niet in slaap vallen tijdens het verhaal, het is enorm interessant!

Een deel van de charme is het ontdekken van een heel onbekende wereld. Zo kom je constant verrassingen tegen waardoor je steeds door wilt spelen.

Exploreer de beruchte Netherworld

Zoals ik eerder al zei is het nieuwe Tokyo een grote woestijn vol met restanten van gebouwen, voertuigen en meer. Tijdens het spelen kun je langzaam maar zeker deze grote wereld exploreren samen met de vele geheimen die hierin verschuilt zitten. Shin Megami Tensei V maakt namelijk gebruik van een semi-open wereld. Hierin zijn er weinig tot geen laadschermen en zijn de gebieden die je in een keer kunt exploreren gigantisch. In deze gebieden kun je kleine wezentjes, de Miman, vinden die deel zijn van een handige sidequest. Hierbij krijg je bij elke mijlpaal handige voorwerpen die je reis door de Netherworld een stukje draagbaarder kunnen maken.

Deze leuke sidequest krijg je van de eigenaar van de hoofdwinkel in het spel, Gustave. Hier kun je overigens ook een heleboel handige items kopen. Een van de soort items die je kunt kopen heten Essences. Met deze essences (die je overigens ook kunt krijgen van de monsters zelf) kun je de skills van een specifiek monster overzetten naar jezelf of een van je groepsgenoten. Ook kun je de sterktes én zwaktes veranderen van het hoofdpersonage met deze essences. Zo krijg je opeens veel meer opties om je team voor te bereiden op een moeilijk gevecht. Je krijgt in dit spel enorm veel opties om je team en het hoofdpersonage te ontwikkelen naar hoe jij dat zelf wilt.

In de Netherworld krijg je naast deze sidequest ook nog andere sidequests op je pad van andere demonen. Zo heb je soms de keuze om een demon of een engel te helpen. Ook hebben deze keuzes samen met enkele keuzes in het hoofdverhaal een invloed op het einde die je uiteindelijk gaat krijgen.

Maak gebruik van de zwakte van je vijand

In de open wereld zie je de monsters rondrennen, je hebt dus zelf de keuze of je een gevecht wilt starten of niet. Zodra je een gevecht start, kom je in een turnbased-achtig gevecht terecht. Hierbij kun je kiezen uit normale aanvallen, magische aanvallen, items en een speciale magatsuhi-aanval. Deze aanval kun je alleen uitvoeren als de magatsuhi meter vol is. Het effect van deze speciale aanval ligt aan welke soort monster hem uitvoert. Terwijl je het spel speelt kun je namelijk unieke tokens verdienen, eentje voor elk ras aan monsters. Deze kun je in de wereld zelf vinden of verdienen door een specifieke sidequest te voltooien.

Zo is de eerste unieke magatsuhi-aanval die je krijgt eentje die alle aanvallen van je team een critical hit maakt. Dit is ontzettend handig, aangezien je een dubbele beurt krijgt zodra je een critical hit raakt bij de vijand. Je krijgt ook een dubbele beurt als je de zwakte van een monster kunt raken, dit kan er dus voor zorgen dat je in één beurt maar liefst acht keer kunt aanvallen.

Dit is echter een dubbelzijdig zwaard, aangezien je vijanden hetzelfde systeem kunnen gebruiken. Zo kan het best zijn dat je hele team binnen een mum van tijd wordt verslagen. Dit is helaas iets wat ik enorm veel heb meegemaakt, zo ging ik al drie keer dood in de tutorial zelf. Shin Megami Tensei V is in het begin heel lastig, maar wordt steeds behapbaarder naarmate je moeite doet om het spel te leren. Ik heb nog nooit zoveel lol gehad in een spel met het experimenteren met verschillende teams en speelstijlen. Één tip die ik wel kan geven is dat je niet moet vergeten om genoeg te saven. Het spel is enorm pittig en je gehele team kan op elk moment uitgevaagd worden.

Nog een leuk stuk aan gevechten is het feit dat je demonen in een gevecht kunt rekruteren voor je eigen team. De dialoog die hierbij komt kijken is echt hilarisch. Zo ga je een gesprek aan met een demon en moet je antwoorden geven die overeenkomen met hun persoonlijkheid. Daarna vragen ze om specifieke items en geld waarna ze je team joinen. Dit is echter niet altijd het geval. Het zijn tenslotte demonen die ervan houden om met je te rotzooien.

Eindelijk een veilig plekje om te rusten..

Ben je moe van het rondrennen in het zand en het vechten tegen grote aantallen monsters? Geen zorgen! Door de wereld heen zijn er verschillende checkpoints waar je kunt uitrusten. Hier kun je je spel saven, heb je toegang tot de winkel van Gustav en enkele andere handige functies. Een van deze functies heet de “Shadow World”, waarin een bekende functie van de Shin Megami Tensei-series wederom terugkeert. In de Shadow World kun je demonen die je hebt fuseren om nieuwe monsters te maken. Daarnaast krijg je toegang om de monsters die al in je team zitten aan te passen met de essences waar ik het eerder over had.

Je hebt in deze wereld ook toegang tot miracles, die je zeker zullen helpen bij je avontuur in de Netherworld. Tijdens je avontuur krijg je namelijk Glory als je een Miman of witte bol vindt. Deze Glory kun je vervolgens spenderen in ruil voor een miracle. Het effect van miracle blijft het hele spel in effect zodra je het hebt gekocht, het is dus niet een tijdelijke iets. Zo kun je ervoor zorgen dat je vuur aanvallen sterker worden, dat je meer ruimte hebt in je party of dat prijzen in de winkel goedkoper zijn. Er is een enorme lijst aan verschillende miracles beschikbaar, dus wees kritisch waaraan je je Glory aan uitgeeft. Dit is ook weer een strategische dimensie die het spel aan je geeft om helemaal zelf in te richten.

Shin Megami Tensei was nog nooit zo mooi

Op het grafisch vlak stelt dit spel absoluut niet teleur. Mijn vriend kwam binnen en vroeg of ik op de Playstation aan het spelen was, aangezien het spel er zo goed uitzag. Daarnaast zijn er ook bijna geen grote framedrops die storend waren. Tuurlijk heb je soms wel heel even last van lage fps, maar dit is niet meer dan logisch aangezien dit spel het uiterste van de Nintendo Switch gebruikt. Verder heb ik zelf geen problemen gehad op grafisch gebied en wordt je vrijwel meteen als je het spel opstart in de wereld gezogen. Een wereld die enorm duister en gruwelijk is, maar daarnaast ook niet bang is om serieuzere onderwerpen te bespreken. Iets wat ik zelf wel apprecieer in een spel.

Weet wel dat je geen zoetsappige vibes moet verwachten binnen een Shin Megami Tensei-titel. Het is allemaal best gruwelijk, maar dit is juist wat deze titels juist zo goed maakt. Laten we ook alsjeblieft niet de enorm goeie muziek vergeten die aanwezig is in dit spel. De OST van dit spel is puur goud en laat zowel je oren als je ogen genieten terwijl je het spel speelt. Ohja, heb ik ook al gezegd dat het spel een enorm goeie groep van stemacteurs heeft? Heel veel dialoog is namelijk ingesproken in het spel. Naast dit is de kwaliteit van de ingesproken dialoog ook nog eens enorm hoog.

Conclusie

Shin Megami Tensei V is een meesterwerk die iedereen op z’n minst geprobeerd moet hebben. Het heeft een heel interessant verhaal met genoeg plottwists, een uitgebreid gevechtssysteem, prachtige graphics en gouden OST. Neem het van mij aan, iemand die al tientallen jaren een groot RPG-fan is, dit spel wil je niet missen.

+ Letterlijk alles is geweldig. Grafisch, gameplay, exploratie, hoeveelheid content, muziek. What is not to love?!

– Heel soms wat frame-drops en het spel heeft soms wel last van wat pop-in elementen. Maar dat mag de pret niet drukken.

DN-Score: 9,8