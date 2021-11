Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl krijgen launch trailer

15 jaar na de originele release, kunnen we Pokémon Diamond en Pearl opnieuw beleven.

In 2006 kwamen Pokémon Diamond en Pearl uit voor de Nintendo DS. Nu, 15 jaar later, kunnen we opnieuw aan de slag met remakes van deze twee spellen op de Nintendo Switch. Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn namelijk vandaag uitgekomen en dat wordt gevierd met onderstaande launch trailer.

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn volledig opnieuw opgebouwd en er zijn dan ook flink wat veranderingen aangebracht. Zo is de meest duidelijke verandering de grafische stijl, deze heeft een complete upgrade gekregen. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe elementen aan de game toegevoegd. Zo zijn er onder andere Pokémon Hideaways toegevoegd aan de Grand Underground en zijn de Super Contests vernieuwd.

Mocht je met één van deze games beginnen, vergeet dan ook zeker niet om je Manaphy Egg en Platinum-outfit via de Mystery Gift-functie op te halen. Daarnaast kunnen gamers die een save file van Pokémon Let’s Go Eevee/Pikachu hebben nog een gratis Mew krijgen en gamers die een save file van Pokémon Sword/Shield hebben kunnen een gratis Jirachi krijgen.