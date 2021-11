Nintendo eerst onzeker over de paarse kleur van de Gamecube

De paarse kleur van de Nintendo Gamecube lijkt vanzelfsprekend. Toch was deze console bijna zwart, net zoals zijn competitie.

Tijdens een interview met VGC werd al snel duidelijk dat de paarse kleur van de Gamecube wellicht niet zo vanzelfsprekend was als we dachten. Zo gaf Perrin Kaplan aan, die toendertijd in het marketing gedeelte werkte bij Nintendo of America, dat ze de kleur paars eerst te vrouwelijk vonden. De suggestie werd toen ook al snel gegeven om de kleur te veranderen naar een zwarte of grijze kleur. Dit omdat nog nooit iemand een paarse console op de markt had gebracht en ze niet wisten hoe goed dit zou gaan verkopen.

Beth Llewelyn, die ook bij Nintendo of America werkte toendertijd, gaf aan dat de zwarte kleur een daadwerkelijke optie was. Zo gaf ze aan dat ze vooral keken naar wat hun competitie, Sony en Microsoft, aan het doen was met hun consoles. Vooral vroeger waren de meeste consoles helemaal zwart, het kiezen van een paarse console werd daarbij gezien als apart. Momenteel wordt een kleur van een console gezien als deel van de persoonlijkheid van het bedrijf. Toch werd het afwijken van het “normaal” niet altijd goedgekeurd vroeger en kozen de meeste bedrijven voor de veilige optie. Ondanks alles waren ze in Japan helemaal tevreden over de paarse kleur en wilde ze het ondanks de kritiek niet veranderen.

Innovatie

Uiteindelijk heeft dit alleen maar in Nintendo zijn voordeel gewerkt. De paarse kleur is nu, jaren later, een stukje van de identiteit van Nintendo geworden. Nintendo is tenslotte de voorloper van het afwijken van de normale formule. Zo waren ze de eerste die een console bedachten die zowel een thuisconsole als handheld was. Hierop kan ik alleen maar een ding zeggen, blijf doorgaan met uniek zijn Nintendo!

Wat vinden jullie? Vinden jullie de paarse kleur van de Gamecube een goeie kleur of waren jullie ook voor de zwarte kleur gegaan? Laat het ons weten in de reacties hieronder.