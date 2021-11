Loop Hero krijgt release datum

Deze strategische game komt begin december naar de Switch

Loop Hero heeft een definitieve release datum gekregen. Uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar Four Quarters hebben aangekondigd dat de old-school adventure game op 9 december op de Switch verschijnt. De game werd afgelopen augustus voor de Switch aangekondigd, nadat het begin dit jaar op steam verscheen. Een trailer met deze nieuwe release datum is ook verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Loop Hero is een game met een vrij uniek basisconcept. In plaats dat de speler de controle neemt over de held(en), neemt deze plaats in de zetel van een soort game master. De held beweegt zich continu in een cirkelvormig pad. De mystieke kaarten die de speler speelt bepalen onderdelen van het pad die de held af zal leggen. Of dat nu vijanden zijn die de held tegenkomt of gebieden en gebouwen om te ontdekken, je kaarten bepalen welke gebeurtenissen zich op het pad afspelen. Op deze manier kan je de held helpen de juiste uitrusting en wapens te vinden om de vijanden te verslaan. Des te meer van de ‘loops’ die je held weet te volbrengen, des te meer kaarten zal je vrijspelen. Hierdoor zal er in de daaropvolgende avonturen van de held meer mogelijk zijn. Weet jij de Lich, meester van de tijd, te verslaan?