Ed Sheeran duikt op in Pokémon Go

Pokémon Go krijgt binnenkort zijn eerste in-game liveoptreden.

Volgende week is het een speciale week in Pokémon Go. Het spel heeft namelijk een samenwerking met Ed Sheeran aangekondigd. Maandag 22 november om 20:00 verschijnt er een speciaal optreden van Ed Sheeran in het spel. Het concert zal nummers van zijn nieuwe album, =, en daarnaast nog oude bekenden. Het concert zal bereikbaar zijn bia de in-game nieuws optie.

Daar houdt de samenwerking niet mee op aangezien er de hele week activiteiten zijn vanwege de samenwerking. Vanaf de 22ste tot en met de 30ste zullen water-type starter Pokémon in de schijnwerpers staan. Totodile, Piplup, Oshawott en Mudkip vaker voorkomen (ook in hun shiny varianten). Ook zul je met geluk een Squirtle met zonnebril kunnen vangen of een Froakie. De Squirtle met zonnebril kan ook shiny zijn en is ook via Field Research te vangen.

Verder zal er elke dag een verrassing zijn wanneer je snapshot gebruikt, speelt Overpass Graffiti elke avond als achtergrond muziek en worden er extra voorwerpen toegevoegd. Zo krijgen de starters speciale stickers en is er een sweatshirt verkrijgbaar welke je met de volgende code kunt ontvangen: VVM87WGMMUZHTB8X.