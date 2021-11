Versie 1.1.1 update nu beschikbaar voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl

Voornamelijk optimalisatie en bugfixes.

Vooruitgaand op de release van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl is er nu een update uitgebracht voor het spel. Versie 1.1.1 optimaliseert de updategegevens van de 1.1.0 update die vorige week is uitgebracht. Het is verder niet duidelijk wat voor veranderingen er precies gemaakt zijn. Naar verwachting zijn het slechts enkele bugfixes en andere kleine verbeteringen die het spel iets stabieler maken. We raden aan om deze updates te downloaden voordat je morgen het spel begint te spelen. Zonder de update kan je namelijk niet online gaan en zonder de 1.1.0 update mis je ook communicatiefuncties en bepaalde post-game content. Hieronder herhalen we nog even de patch notes van die eerste update:

Je kunt gebruikmaken van lokale en online communicatiefuncties van de Grand Underground, Super Contest Show en Union Room. Bovendien kun je geschenken ontvangen via de functie Mystery Gift.

Bepaalde content die speelbaar wordt nadat je de Hall of Fame hebt betreden, waaronder Ramanas Park, wordt in de update toegevoegd. Opmerking: zelfs als je de Hall of Fame al hebt betreden voordat je de update downloadde, kun je door de update te downloaden de extra content spelen.

Sommige tussenfilmpjes en animaties in de game zullen in de update worden toegevoegd, waaronder het eindfilmpje van de game en de animatie op het titelscherm die wordt afgespeeld bij het openen van de software. Opmerking: je kunt de animatie van het titelscherm bekijken door de software op te starten met bestaande opslaggegevens en als je de update hebt geïnstalleerd. Zelfs als je de Hall of Fame al bent binnengegaan voordat de update is geïnstalleerd, kun je het eindfilmpje bekijken door daarna de Hall of Fame opnieuw te betreden.

Betreffende een geplande update na de release

Op de releasedatum van de software kunnen maximaal twee spelers lokaal en online spelen in de Union Room, en kun je de functies “Battle”, “Trade” en “Mix Records” selecteren. In een update die na de release van de software zal worden uitgebracht, zal het maximum aantal spelers worden verhoogd en zullen de functies “Greeting” en “Capsule Decoration” beschikbaar komen.

Bovendien zullen ook het ruilen met behulp van de GWS in Jubilife City en het gebruik van de Colosseum-functie in Pokémon Centers worden toegevoegd in een update na de release.

Zoals je leest, staat er nog een andere update gepland voor in de toekomst die verdere communicatiefuncties zal toevoegen. De huidige updates vergen zo’n 3GB aan opslagruimte om te downloaden en zijn vanaf nu te downloaden. Kijk jij uit naar de remakes? Welke versie ga je halen? Laat het ons weten in de reacties!