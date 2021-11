Launch trailer The Wild at Heart

Verzamel een klein leger aan mysterieuze wezens en verken een donker en magisch woud.

The Wild at Heart, een actievolle avonturengame, is verschenen op de Switch. Om dat te vieren hebben uitgever Humble Games en ontwikkelaar Moonlight Kids een launch trailer online gezet. In de trailer worden de beste kanten van de game nog eens even extra in het zonnetje gezet. Bekijk hem hieronder.

In The Wild at Heart verken je een donker en mysterieus bos. In dit bos leven magische wezen, genaamd Spritelings. Je zult deze moeten verzamelen, waarna ze je helpen spullen kapot te maken, voorwerpen op te pakken en helpen vechten. Maar zorg ervoor dat je niet in het donker terecht komt. In het donker bevinden zich duistere wezens die het niet al te best met je voorhebben.