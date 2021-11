Het is weer trammelant in Activisionland

Welkom bij een nieuwe aflevering van Activision in de knel met ditmaal Bobby Kotick in de hoofdrol.

How the mighty have fallen, Activision Blizzard ligt al maanden onder vuur vanwege hun bedrijfsvoering. De bedrijfscultuur is op meerdere plekken flink giftig. Meerdere leidinggevenden zijn ontslagen of opgestapt naar aanleiding van de verschillende aantijgingen. Bobby Kotick heeft zelfs beloofd het minimumsalaris wat mogelijk is aan te nemen tot er grote veranderingen zijn uitgerold. Dit klinkt erg veelbelovend uit de mond van de grote baas, maar een nieuw bericht van The Wall Street Journal geeft hier een flink ander beeld op.

Volgens het artikel wist ouwe Bobby al jaren van wat voor figuren er bij het bedrijf rondlopen. Hij zou namelijk onder andere direct gemaild zijn over bepaalde misstanden en ook iemand hebben bedreigd in een voicemail. Deze informatie zou die vervolgens niet hebben gedeeld met het bestuur. Eerder werd ook beweerd dat Kotick niets van de problemen wist voor de aanklachten.

Daar houdt het echter niet bij op, een specifieke mail van Fran Townsend waarin de aantijgingen onzin worden genoemd blijkt nu niet eens door Townsend gemaild te zijn. Deze mail is gestuurd door, jawel Bobby Kotick, dezelfde man die even later beweerde dat de mail toondoof zou zijn.

De directe gevolgen

Deze berichtgeving heeft in de afgelopen paar dagen geleid tot Activision die meerdere berichten uit heeft gestuurd. Zo zeggen ze dat de berichtgeving van Wall Street Journal onjuist is in het eerste bericht. DIt is opvallend, want eerder heeft Activision een statement aan de WSJ gegeven. Hierin betuigt Bobby spijt van de e-mail.

Het tweede bericht laat weten dat de Board of Directors nog achter Kotick staat ondanks alle aantijgingen.

De berichtgeving heeft er verder tot geleid dat Activision Blizzard medewerkers zijn gaan staken en een aandeelhouder die wilt dat Bobby vertrekt. Helaas heeft de aandeelhouder maar 0,6% van alle aandelen in handen dus tenzij meer aandeelhouders zich hierbij aansluiten is de kans over verandering klein.