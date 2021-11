Surviving the Aftermath krijgt launch-trailer

Richt een kolonie op in Surviving the Aftermath!

Eind vorig jaar werd Surviving the Aftermath aangekondigd voor de Nintendo Switch. Sinds gisteren is deze titel eindelijk verkrijgbaar. Vaak komt er rond de release een launch-trailer online, dit is nu ook het geval. De uitgever Paradox Interactive heeft namelijk een launch-trailer gedeeld. Bekijk deze trailer onderaan dit artikel.

Surviving the Aftermath speelt zich af in een post-apocalyptische toekomst. Het is aan jou de taak om een nieuwe kolonie te stichten die niet alleen rampbestendig is. Het is namelijk ook van belang dat je jouw kolonisten kunt beschermen en een nieuwe beschaving kunt opbouwen. Verder kan je de woestenij verkennen. Hier is het namelijk mogelijk om nieuwe grondstoffen te verzamelen. Al zal je hier ook andere kolonies en bandieten tegenkomen.