Schattige huisdieren! Dit zijn de winnaars van de Pokémon Presents Super Pet contest

Gelukkige huisdieren staan in de schijnwerpers tijdens dit bijzondere event!

The Pokémon Company heeft gisteren de winnaars van de ‘Pokémon Presents Super Pet Contest’ bekendgemaakt. De show werd gepresenteerd door de legendarische trainer Michelle Visage en Pikachu. Het populaire event, welke geïnspireerd is op de Super Contest Shows uit de spellen Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl, kende meer dan 30.000 inzendingen van pluizige en niet-pluizige huisdieren in alle soorten en maten. Fans uit verschillende landen konden foto’s insturen van hun huisdier(en).

Na een openbare stemming waarbij fans van over de hele wereld meer dan 400.000 keer hun stem uitbrachten, zijn de winnaars van de Pokémon Presents Super Pet contest bekend geworden en deze zie je hieronder. De gehele huldigingsshow kun je hier bekijken. In de show maakt Michelle Visage de winnaars bekend.

De categorie CLEVER:

Naam van huisdier: Fish; land: Verenigd Koninkrijk



De categorie COOL:

Naam van huisdier: Lil Elsa; land: Verenigde Staten



De categorie CUTE:

Naam van huisdier: Flora; land: Verenigde Staten

Meer foto’s van dit event zijn te bekijken op de website van het event: https://superpetcontest.net/