[Review] Epic Chef – Niet zo epic

Epic Chef lijkt op het eerste oog de perfecte combinatie van Stardew Valley, Minecraft en Animal Crossing. Helaas wordt al snel duidelijk dat dit niet het geval is.

Als een fan van farming simulatie-games klonk Epic Chef enorm leuk. Het spel focust zich namelijk niet alleen om het boerderijleven maar legt daarnaast ook nog de focus op het koken. Met de oogst die je dagelijks binnenbrengt kun je een reeks gerechten maken. Deze selectie aan gerechten breidt zich uit naarmate je met meer ingrediënten experimenteert. Ook de stijl sprak me wel aan, aangezien het grafisch een beetje een mix is van de Minecraft en Animal Crossing-stijl. Helaas kwam ik er al snel achter tijdens mijn review dat Epic Chef wellicht niet zo heel episch was. Waarom ik achter dit besluit kwam? Dit lees je uiteraard in mijn review!

Een vervloekt huis

Je speelt als een jongeman genaamd Zest die op een eiland wordt gedropt door een schip omdat hij daar een huis zou hebben gekocht. Dit huis is echter niet je doorsnee huis, nee, het is een spookhuis. De grond om dit spookhuis is ook nog eens ”vervloekt” met een speciale magie waardoor alles enorm snel groeit. Zo kun je al na één dag verse tomaten plukken van je kersverse tomatenplant. Zest heeft daarnaast een droom om een zo goed mogelijke chef te worden, samen met zijn “magische” oogst. In plaats van te oefenen met verschillende recepten en zo beter te worden bewijs je je vaardigheden als chef in dit spel door middel van “gevechten”. Hierin koken beide deelnemers een recept met de ingrediënten die je op zak hebt. Je krijgt hierin extra punten als je de favoriete ingrediënten van de jury erin verwerkt, maar dit hoeft niet.

Gaandeweg het verhaal krijg je de mogelijkheid om meer en meer van het eiland te ontdekken. Zo kun je meer zaden krijgen voor je boerderij, maar leer je ook meerdere recepten voor gebouwen. Ook ontmoet je een reeks van bijzondere personages die op dit eiland wonen. Deze personages zijn bijzonder leuk geschreven en is ook grotendeels de reden waarom ik niet gestopt ben met spelen na het eerste uur. Het verhaal zit verder vol met leuke maar soms ook flauwe grapjes die de persoonlijkheid van de personages wat meer naar boven brengt, wat ik wel kan waarderen.

Traag en onhandig

Het spel houdt zich grotendeels aan de normale formule van een farming sim-titel, maar probeert daarnaast te veel tegelijk te zijn. Zo heb je ook nog het hele kooksysteem die niet heel erg uitgewerkt is. Zo gooi je je gekozen ingrediënten meteen in de pan, roert ze tot ze warm zijn en serveert ze. Ik had wat meer gehoopt op het echt bereiden van een gerecht. In plaats daarvan gooi je de ingrediënten in je pan en is het twee minuten later ineens omgetoverd tot een vijf sterren diner. Ook is de algemene gameplaycyclus enorm traag, zo loopt het personage niet heel vlot en duurt het wel even voordat je van punt A naar punt B bent gelopen. Alsof dit nog niet vervelend genoeg was, is er ook nog een dag-nachtcyclus en sluiten bepaalde gebouwen rond een bepaalde tijd.

Zo heb ik al op meerdere momenten op het laatste moment een mogelijkheid gemist om een quest af te ronden. Nu vraag je je wellicht af, hoe zorg je dat het weer dag wordt? Nou leuk dat je het vraagt! Je moet dan weer helemaal terug naar huis lopen met een snelheid van 0.000001 kilometer per uur. Ook is er geen map en wordt de weg naar je volgende doel alleen maar vaag aangegeven door wat rode pijlen die verspreid staan over het gebied. Het wordt er in ieder geval niet handiger op.

Troebel en niet mooi afgewerkt

Grafisch vond ik het spel eerst wel leuk uitzien, totdat ik het spel daadwerkelijk speelde op de Switch. Zo heeft de Switch-versie veel last van enorm slechte schaduwen door een grafische glitch. Zo kun je elke pixel in een schaduw wel tellen, wat niet echt de bedoeling moet zijn in een titel van 25 euro. Ook zijn de gebieden vaak iets te leeg en mist de atmosfeer, die vooral in een farming sim-titel nu zo belangrijk is. Er moet natuurlijk ook een bepaalde reden zijn waarom je zoveel tijd in die simulatie investeert.

Het spel had naar mijn mening wat langer in de ontwikkelingsfase mogen blijven, vooral aangezien er zoveel in gebeurt. Qua hoeveelheid content is er niks aan de hand, alleen mist vaak de kwaliteit in dezelfde content. Ook is er vaak helemaal geen muziek aanwezig wat ik nogal apart vond. Het was alsof het budget van het spel op was en ze daarom opeens geen muziek meer konden maken voor bepaalde gebieden.

Conclusie

Epic Chef is niet een farming simulatie game die ik zou aanraden. Als ik het met zijn tegenhangers moet vergelijken, kun je beter 100 uur in Stardew Valley steken dan dat je het in Epic Chef steekt. Bespaar je geld en koop er een andere farming sim-titel van.

– Spel voelt onafgemaakt zowel in kwaliteit van content, audiovisueel en grafisch

– Probeert te veel te doen met te weinig budget

+ Spel heeft leuke karakters met grappige grapjes tussendoor, helaas was een van de grappen het spel zelf

DN-Score: 4,0