Nieuwe Pokémon-beloningen beschikbaar via My Nintendo

Kom alvast in de stemming voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl met deze nieuwe smartphone-ringen.

Er zijn weer nieuwe beloningen beschikbaar in de My Nintendo Store. Je kunt nu twee nieuwe smartphone-ringen krijgen voor achterop jouw smartphone. We konden eerder al genieten van een smartphone-ring in de vorm van het Hyliaanse schild uit The Legend of Zelda: Skyward Sword. Nu Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl komende vrijdag uitkomen, staan de twee nieuwe ringen dan ook in het teken van deze games.

Je kunt nu smartphone-ringen krijgen in de vorm van Piplup of het logo van Team Galactic. De smartphone-ring van Piplup is 55mm x 40mm, terwijl de Team Galactic smartphone-ring 61mm x 39mm is. Beiden zijn gemaakt van acryl en hebben een zinklegering ring. Zodra je één van de twee ringen op de achterkant van je telefoon(hoesje) hebt geplakt, kun je de ring gebruiken om je telefoon vast te houden of om je telefoon neer te zetten. Deze smartphone-ringen zijn voor 500 platinum punten per stuk te krijgen via deze pagina voor de Piplup-variant, of deze pagina voor de Team Galactic-variant. Daarna kun je hier de Piplup-variant of hier de Team Galactic-variant bestellen met de verkregen code in de My Nintendo Store, waar €6,99 verzendkosten bijkomen. Wel kun je de verzendkosten alleen betalen met een creditcard. Daarnaast kun je maar één My Nintendo-voorwerp per keer toevoegen aan je bestelling.

Geef je telefoon een vleugje Sinnoh met deze smartphone-ringen van Piplup en Team Galactic!



