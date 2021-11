Grote gratis contentupdate voor Shantae and the Seven Sirens

Keer binnenkort weer terug naar de wereld van Shantae!

WayForward heeft aangekondigd dat er binnenkort een grote gratis contentupdate zal komen voor Shantae and the Seven Sirens. Op 30 november wordt de ‘Spectacular Superstar Update’ vrijgegeven voor het vijfde deel in de populaire indieserie. Ten eerste komen er kleine Quality of Life-updates, zoals verbeterde dialogen en kaartmarkeerders voor op de in-game kaart. Ten tweede worden er vier nieuwe standen toegevoegd die de manier waarop je het spel speelt veranderen. De oorspronkelijke spelstand zal nog steeds speelbaar zijn via Legacy Mode.

Definitive Mode: Een moeilijkere “director’s cut” die in feite wordt gezien als de nieuwe ware manier om het spel te spelen. Gevechten zijn moeilijker gemaakt en er zijn nieuwe dialogen met de bazen.

Full Deck Mode: Hetzelfde als Definitive Mode, maar nu heb je alle 50 Monster Cards al vanaf het begin van het spel, wat je veel meer keuzevrijheid geeft.

Rule Breaker Mode: Bijna hetzelfde als Full Deck Mode, maar nu mag je alle 50 Monster Cards tegelijk gebruiken en enorm sterk worden.

Beginner Mode: Gebaseerd op Definitieve Mode, maar veel makkelijker gemaakt. Ideaal voor spelers die niet zo goed zijn in het spel, of gewoon rustig het verhaal willen meemaken.

Om meer over de update te lezen kan je kijken op de website van WayForward. Maar een aangename verrassing voor Shantae-fans dus! Op 30 november komt de nieuwe update, dus we hoeven er niet lang op te wachten. Kijk jij uit naar de update? Heb je Shantae and the Seven Sirens al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!