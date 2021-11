Dutch Comic Con uitgesteld naar 26 en 27 maart

Het evenement gaat helaas komend weekend niet door vanwege de huidige maatregelen. Dutch Comic Con staat nu gepland voor komende maart.

De tiende editie van Dutch Comic Con laat nog even op zich wachten. Eigenlijk zou de Jaarbeurs in Utrecht komend weekend in het teken staan van pop culture. Door de huidige maatregelen heeft gemeente Utrecht ervoor gekozen om voor nu een streep te zetten door het evenement. Nieuwe data zijn al bekendgemaakt: zaterdag 26 maart en zondag 27 maart 2022 zal de editie plaatsvinden. Als je een ticket had voor dit weekend, moet je je mail in de gaten houden. De organisatie laat je kiezen uit drie opties voor je ticket.