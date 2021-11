Demo nu beschikbaar voor Big Brain Academy: Knappe koppen

Geef jezelf alvast een voorproefje met deze hersenkrakers.

Nintendo heeft zojuist aangekondigd dat er vanaf vandaag een demo beschikbaar is voor Big Brain Academy: Knappe koppen. Zo kan je alvast een voorproefje krijgen van alle hersenkrakers die het spel je te bieden zal hebben. Je kunt deze demo in je eentje spelen, of met maar liefst drie andere spelers erbij. De volledige release zal zijn op 3 december voor slechts €30. Een kleinere soort release van Nintendo dus!

Ben jij van plan de demo te proberen? Of had je allang besloten om Big Brain Academy te halen? Laat het ons weten in de reacties!

Probeer #BigBrainAcademy: Knappe koppen gratis! Download de demo nu en zet je grijze massa aan het werk met een selectie oefeningen die je met maximaal drie andere spelers kunt doen.



Gratis demo downloaden: https://t.co/crOZLgYjkz pic.twitter.com/EWTGdbuOde — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 17, 2021