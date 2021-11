Capcom deelt nieuwe trailer voor Sonic evenement van Monster Hunter Rise

Jaag vanaf 26 november op monsters in te gekke Sonic kostuums!

Monster Hunter Rise wordt gezien als één van de beste Switch-games die dit jaar is uitgekomen. Onze eigen Patricia beloonde de game eerder dit jaar met een dikke 10! Capcom heeft de game het hele jaar door ook goed ondersteund met nieuwe content. Deze zomer kwam er bijvoorbeeld al een Okami DLC uit. In september kondigde Capcom al een samenwerking aan met Sega’s Sonic franchise. Dit doen ze om zo de 30ste verjaardag van deze iconische platformreeks te vieren.

Vandaag hebben ze in een tweet bekendgemaakt dat deze gratis content op 26 november in een update aan de game wordt toegevoegd. Naast enkel de informatie hebben ze ook een spectaculaire trailer gedeeld waarin het populaire Sonic nummer City Escape is te horen. Bekend van de game Sonic Adventure 2. De update voegt een Sonic-pantser voor je hunter toe, een Sonic-kostuum voor je Palico en een Tails-kostuum voor je Palamute. Bekijk de trailer hieronder.