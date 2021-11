Ruined King: A League of Legends Story vandaag uitgebracht

Na maanden wachten is Ruined King: A League of Legends Story onverwachts uitgebracht.

Ruined King: A League of Legends Story is eind vorig jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch met een releasedatum begin 2021. Helaas werd de game voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vandaag heeft de uitgever Riot Games aangekondigd dat de game per direct verkrijgbaar is. Samen met deze leuke verrassing heeft Riot Forge een launch-trailer online gezet.

Ruined King is een duistere single-player RPG. In het verhaal is het mogelijk om te spelen als verschillende personages van de League of Legends met allemaal dezelfde vijand om te verslaan. Terwijl de hoofdpersonage op onderzoek gaat in twee verschillende regionen versperren er erg veel monsters de weg. Deze zal je dus eerst allemaal een kop kleiner moeten maken.

