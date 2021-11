Nieuwe gameplaybeelden van Marsupilami: Hoobadventure

Ga op avontuur met Marsupilami!

Eind mei werd Marsupilami: Hoobadventure door Microids aangekondigd. Vanaf vandaag is deze titel dan ook daadwerkelijk verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console. Marsupilami kan mogelijk bekend klinken, het is namelijk gebaseerd op stripboeken van vroeger. Handheld Players heeft vanwege de release ook gameplaybeelden online gezet, die onderaan dit artikel te bekijken zijn.

Ga mee op het avontuur van de Marsupilami’s Punch, Twister en Hope. Ze hebben een gezellig leven in Palombië maar openen op een dag een vervloekte sarcofaag. Hier start het avontuur, want ze bevrijden er een mysterieuze geest mee. Deze spreekt dan een vloek uit over alle dieren. Gelukkig hebben de Marsupilami’s daar geen last van. Daarom gaan ze de geest achtervolgen om de vloek te verbreken.