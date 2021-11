Nieuwe Cyberdeals vanaf 18 november in de Nintendo eShop

Binnenkort weer veel korting op honderden Switch-games!

Nintendo heeft aangekondigd dat er vanaf 18 november weer nieuwe Cyberdeals zullen zijn in de Nintendo eShop. Er zullen meer dan 1000 games worden aangeboden met korting die zelfs tot 75% kan oplopen. Enkele games die volgens de aankondiging in de aanbieding komen te staan zijn Hyrule Warriors: Age of Calamity, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, The Witcher 3: Wild Hunt, Ori and the Will of the Wisps en Tetris Effect: Connected.

De actie zal lopen van 18 tot 30 november. Via Nintendo Life weten we ook al voor hoeveel sommige spellen afgeprijsd zullen worden:

Hyrule Warriors: Age of Calamity – 33%

New Super Mario Bros. U Deluxe – 33%

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – 45%

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – 30%

Pikmin 3 Deluxe – 33%

Tetris Effect: Connected – 33%

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 40%

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 50%

Hotline Miami Collection – 50%

Ori and the Will of the Wisps – 40%

Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition – 75%

Sonic Colors Ultimate – 25%

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – 50%

Mortal Kombat 11 – 55%

Shovel Knight: Treasure Trove – 30%

FIFA 22 – 30%

Als je dus al een tijdje hebt zitten wachten om één of meerdere van deze games te kopen, is dit misschien het juiste moment! De actie gaat al bijna van start, dus houd je hand in ieder geval nog iets langer op de knip. Wie weet zit dat ene spel waar je op zit te azen er vanaf donderdag ook wel tussen. Ben jij van plan om mee te doen aan de Cyberdeals? Welke spellen ga je halen? Laat het ons weten in de reacties!

Het is er weer tijd voor! De Cyberdeals in de Nintendo #eShop beginnen op 18 november, met kortingen tot wel 75% op meer dan 1000 #NintendoSwitch-games! pic.twitter.com/MvsTKEgzMf — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 16, 2021