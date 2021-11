NASCAR Heat Ultimate Edition+ krijgt gameplaybeelden

Race over eenvoudige parkoersen in NASCAR.

Afgelopen maand werd het bekend dat NASCAR Heat Ultimate Edition+ naar de Nintendo Switch zal komen. De release staat gepland op 19 november. Zoals zo vaak komen er rond de release gameplaybeelden online. Dit is nu ook het geval. Handheld Players heeft namelijk ruim twintig minuten met gameplay online gezet. Bekijk deze beelden onderaan dit artikel.

De NASCAR-spellen draaien om rasendsnelle races maar zijn niet per definitie geliefd bij elke race-fan. Met name de eenvoudige parkoersen en de vooral Amerikaanse coureurs zorgen ervoor dat de sport buiten de Verenigde Staten niet al te populair is.