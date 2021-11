Metroid Dread genomineerd voor game of the year bij The Game Awards

Nintendo scoort ook goed in de categorie best family game

Game Awards presentator Geoff Keighley heeft in een livestream de nominaties voor de Game Awards bekendgemaakt. Hierin onthulde hij dat Metroid Dread is genomineerd voor game of the year. De populaire Metroidvania zal het in deze categorie op moeten nemen tegen: Deathloop, Ratchet&Clank Rift Apart, It Takes Two, Psychonauts 2 en Resident Evil Village. Daarnaast maakt de game ook kans in de categorieën best actiongame en best action/adventure game. Nintendo scoort ook heel goed in de categorie best family game. In deze categorie heeft men aangekondigd: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Mario Party Superstars, WarioWare Get It Together en New Pokémon Snap. Ook het vervolg op Zelda Breath of The Wild werd genomineerd voor most anticipated game. Via de website van the Game Awards kun je op deze games stemmen en de rest van de nominaties vinden.

Sinds 2014 presenteert Geoff Keighley jaarlijks The Game Awards. Zoals de naam al doet vermoeden worden er op dit evenement diverse prijzen voor games uitgereikt, maar zal men ook nieuwe games aankondigen. In 2014 trakteerde Nintendo ons bijvoorbeeld met de eerste gameplaybeelden van Zelda BOTW (toen nog bekend als Zelda WiiU). Ook toonden ze hier Bayonetta 3 voor het eerst. Wellicht brengt Nintendo dit jaar wel een trailertje of gameplaybeelden voor het vervolg op BOTW. Dit jaar vindt het evenement plaats op donderdag 9 december om 04:00 uur s’nachts. Ga jij er hiervoor opblijven of de wekker voor zetten? Laat het ons weten in de reacties.