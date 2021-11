GTA: The Trilogy The Definitive Edition één van de laagst scorende Switch-games op Metacritic

Met een gemiddelde score van 0,5 wisten maar 6 games nog lager te scoren.

Zoals je misschien al hebt vernomen heeft Rockstar de plank flink misgeslagen met GTA The Trilogy. De games worden belemmerd door bugs, glitches, een slechte framerate en andere technische problemen. Onze Randy heeft de game mogen reviewen en hij was er ook totaal niet over te spreken. Hij noemde deze Definitive Edition “definitief om te huilen”. Gamers delen hun onvrede over deze opgepoetste klassieke games door ze te bombarderen met negatieve recensies op Metacritic.

Op moment van schrijven heeft de collectie daar nu een gemiddelde score van 0,5, gebaseerd op 506 verschillende reviews. Hiermee is het één van de laagst scorende Switch games aller tijden. Slechts 6 games weten nog lager te scoren. De meeste hiervan hebben echter wel maar minder dan 7 recensies. De enige grote titel die nog lager scoort is FIFA 21 met een gemiddelde score van 0,3. Ben jij het eens met alle negativiteit rondom GTA the trilogy of vermaak jij je prima met deze 3 klassiekers? Laat het ons hieronder weten.