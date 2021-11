Take-Two Interactive neemt Roll7 over

En daarmee krijgt Take-Two Interactive er een interessante studio bij.

Vandaag is bekend geworden dat Take-Two Interactive de studio Roll7 heeft overgenomen, Roll7 kennen we onder andere van het aankomende spel OlliOlli World, een titel die erg interessant lijkt te worden. Roll7 zal onder Private Division gaan opereren, wat één van de uitgevers van Take-Two is. Roll7 lijkt daarbij de vrijheid te houden om hun typische spellen te blijven maken. In een statement laat Private Division namelijk weten dat het Roll7 in zal zetten om de typische games te maken waar ze bekend om staan. Er zouden bovendien al meerdere onaangekondigde spellen op de planning staan.

Ook Simon Bennet, CEO bij Roll7, liet zich in een statement positief uit over de overname van Take-Two en noemt Private Division een geweldige uitgeverspartner voor hun aankomende titel OlliOlliWorld. Welke onaangekondigde titels er op de planning staan is momenteel nog niet bekend.