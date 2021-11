[Review] GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – Definitief om te huilen

De Switch-versie is alles behalve een definitieve versie

De GTA-spellen hebben weinig tot geen introductie nodig, al hebben Nintendo-fans de serie vrijwel nog nooit écht kunnen beleven. Daar is nu verandering in gekomen met de komst van de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Het klinkt perfect: drie ware klassiekers herbeleven, en wél op de Nintendo Switch. Helaas blijkt de trilogie, in elk geval op de Nintendo Switch, niet bepaald een definitieve editie te zijn…

Een flink pakket content

Met de GTA: The Trilogy is de eerste GTA-game op Nintendo Switch een feit, al zijn het er eigenlijk drie in één. De bundel schotelt je namelijk de remastered versies van GTA 3, Vice City en San Andreas voor. Dat is flink wat content, al zijn alle drie de spellen in de basis redelijk gelijk qua gameplay. In alle drie de titels kun jij vrij door de steden lopen, rijden, vechten, moorden en de politie zien te ontwijken. Eigenlijk is een uitleg daarover vrijwel overbodig, want wie kent de opzet van GTA nou niet? Natuurlijk bieden alle drie de games ook een verhaal met missies om te volgen, maar je bent niet verplicht dit te doen. Heb je alleen zin om wat auto’s te stelen en de politie uit te dagen? Jij bepaalt wat je gaat doen. Wanneer je het verhaal volgt, dan zul je allerlei missies voorgeschoteld krijgen. Denk aan het bezoeken van locaties, afleveren van pakketjes en het verslaan van bendes. De basis gameplay zat vroeger dan ook al ijzersterk in elkaar, en dat blijft nog steeds érg vermakelijk. Bovendien heb je met drie spelen meer dan genoeg te doen. Waar gaat het dan toch mis?

Eigenlijk gaat bijna alles mis

In een notendop zijn de problemen van GTA Trilogy – Definitive Edition in drie woorden samen te vatten: bugs, slechte framerate en zeer tegenvallende graphics. Wanneer je voor het eerst een auto instapt en gaat rijden, merk je al snel dat de framerate écht niet oké is. De 30 frames per seconde worden vrijwel nooit gehaald en bij ook maar enige drukte op straat zakt deze in. Ook als je gas geeft of mindert, heeft de game enorm last van framedrops. Het is dusdanig erg dat het zelfs het vrij rondrijden soms belemmert, laat staan de missies waar je soms toch écht wel een stabiele framerate voor nodig hebt om ze te halen. Constant heb je het idee dat de Switch moeite heeft om de game goed te laten draaien, wat gezien het grafische niveau bijzonder is. Deze problemen spelen zowel in handheld mode als docked. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition heeft daarnaast last van enorm veel bugs. Zo kun je door gebouwen heen rijden, blijven politieagenten vast staan achter pilaren en ga zo maar door. Een enkele keer kwamen er zelfs witte knipperende vlakken links- en rechtsboven in het scherm. Het is bizar hoe slecht er om is gegaan met drie ware klassiekers.

Dan hebben we de graphics zelf nog, welke enorm tegenvallen op de Switch. Allereerst is er regelmatig sprake van extreem slechte textures wat alles enorm blurry doet ogen. Sommige delen van de stad zien er beter uit dan andere delen, maar over het algemeen had deze titel zelfs op een GameCube kunnen draaien. Ook de personages bewegen exact zoals je op een Playstation 2 zou verwachten, alleen in de tussenfilmpjes hebben deze een flinke opknapbeurt gekregen. Jammer, want het maakt het totaalplaatje enorm tegenvallend, zeker in combinatie met de verschrikkelijke framerate. Oh, had ik de pop-up al benoemd? Deze is in bizar grote hoeveelheid aanwezig en maakt het snel racen en sturen soms vrijwel onmogelijk. Al met al is de Switch-versie simpelweg om te janken.

Is dan alles echt helemaal waardeloos? Nee, dat ook weer niet. Qua geluid is alles op zich wél prima in orde. Ondanks dat sommige muziek door gebrek aan nieuwe licenties ontbreekt, kennen de titels alsnog een zeer aardige soundtrack. Ook de gemoderniseerde besturing op zichzelf is prima in orde, maar zoals eerder aangegeven wordt de game om andere redenen regelmatig lastig speelbaar.

Conclusie

Tsja, wat moet ik verder nog over GTA: The Trilogy – The Definitive Edition zeggen? Het had allemaal zo mooi kunnen zijn, maar het tegenovergestelde is waar. Eerlijk is eerlijk, het blijft echt wel leuk om zo nu en dan lekker rond te rijden en te kloten de stad, maar de Switch-versie is simpelweg gewoon waardeloos. De hoeveelheid bugs, belabberde framerate en talloze grafische problemen maken deze trilogie absoluut geen 60 euro waard. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen dat de Switch-versie zoals deze nu is, is verschenen?

+ Eerlijk is eerlijk, de gameplay blijft vermakelijk…

– …maar het spel is regelmatig niet goed speelbaar door bugs en grafische problemen…

– …waaronder enorme haperende framerate en enorme pop-up

– Het ziet er bovendien simpelweg niet uit op de switch

DN Score: 4,5