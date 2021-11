Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl krijgt nieuwe trailer vol informatie

Als je goed luistert kun je zelfs genieten van de muziek!

Aankomende vrijdag is het eindelijk zover want dan verschijnen Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl op de Nintendo Switch. Ruim acht maanden geleden werden deze titels aangekondigd, maar 19 november is het wachten voorbij. Om volledig in de stemming te komen heeft Nintendo vandaag weer een nieuwe trailer online gezet met daarin veel informatie.

Niet alleen de partner-Pokémon worden in de trailer voorgesteld, maar de basis van het spel wordt ook besproken en een paar Gym Leaders laten hun gezicht zien. Bovendien worden de Grand Underground en de Super Contest Show’s opnieuw in de spotlights gezet. Het enige wat ontbreekt is Ramanas Park. Mocht je daarover graag meer informatie willen lezen, neem dan een kijkje naar ons artikel van vorige week.

Ben je benieuwd geworden naar alle informatie uit de nieuwste trailer? Bekijk dan onderstaande video.

Ben jij van plan om Pokémon Brilliant Diamond of Pokémon Shining Pearl in huis te halen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!