[Review] Encodya – Wel héél erg traag

Overleven als kind in neo-Berlijn anno 2062

Neo Berlijn, 2062, de hoofdrolspeler Tina leeft samen met haar robot SAM-53 op straat en probeert daar te overleven. Hoewel Tina helemaal alleen is op de wereld, neemt de robot de taak van beschermer op zich, zo is hij immers geprogrammeerd. Op een dag komt ze er achter dat haar vader een taak heeft achter gelaten die een wereld van verschil zou kunnen maken en de wereld zou kunnen redden van de grauwheid. Tina en SAM gaan het avontuur aan en stuitten hierbij op puzzels, robots, mensen en andere uitdagingen.

Neo-Berlijn

Heb je er ooit over nagedacht hoe een neo-Berlijn er uit zou zien? Ik ook niet! Maar het is een mistroostige wereld waarin cyberjunks leven die dag en nacht met VR-apparatuur stilstaan in de straten, waar robots in de meerderheid zijn en kinderen scharrelen in prullenbakken om voedsel te vinden. Encodya is een point ‘n’ click waarbij je start op een dak van een gebouw, de ‘shelter’ waarin de hoofdrolspeler leeft met haar robot. Het is mogelijk om met beide karakters te spelen en soms heb je het andere karakter ook nodig voor iets wat het ene karakter niet kan. Verzamel objecten en probeer deze uit op verschillende punten, of probeer ze met elkaar te combineren. Het is echter, zoals bij de meeste spellen in dit genre, niet heel erg logisch. Gelukkig zijn er hints te krijgen, deze krijg je door als Tina SAM aan te spreken, wel waarschuwt hij dat hij niet te veel hints kan geven omdat hij dan oververhit raakt.

Grafisch in orde

Het concept is leuk, de grafische vormgeving is heerlijk om naar te kijken en ook de muziek onder het spel is erg prettig. Het is duidelijk een origineel verhaal waarbij de speler zich in een wereld waant met een steampunk uiterlijk. Zowel de omgevingen als de karakters die voorbij komen in het spel zijn prachtig ontworpen.

Verdomd saai

Eerlijk is eerlijk, het spel had al een slechte start toen het laadscherm minuten lang bleef staan en vervolgens de ondertiteling achter liep met wat er werd gezegd. Het lopen met de karakters gaat tergend langzaam en aangezien het een point ‘n’ click is, moet je regelmatig terug om iets te zoeken. Misschien zijn we inmiddels erg verwend met supersnelle actie, en een spel waarmee je wat rustiger aan doet is op zijn tijd best fijn, maar overdrijven is ook een vak. Ik kan me voorstellen dat het op een PC een stuk beter werkt.

Conclusie

Het verhaal van encodya is erg origineel en aan de grafische vormgeving is duidelijk veel tijd en moeite gestoken, net zoals de muziek. Deze point ‘n’ click speelt zich af in neo-Berlijn en de hoofdrolspelers zijn een meisje met haar robot. Helaas speelt het spel niet lekker doordat het zó langzaam gaat allemaal, als je van de ene kant naar de andere kant van het scherm wilt lopen ben je bijna een minuut bezig en ook de laadschermen duren erg lang. Als het jouw concentratie kan vasthouden is het zeker een leuk spel, maar dan moet je dus wel engelengeduld hebben.

+ Mooie omgevingen en karakters

+ Origineel verhaal

– Langzaam laden…

– …en spelen

DN-Score: 5