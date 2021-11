[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 46

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Marsupilami – Hoobadventure

Verschijnt op: 16 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Ga mee op het avontuur van de Marsupilami’s Punch, Twister en Hope. Ze hebben een gezellig leven in Palombië maar openen op een dag een vervloekt sarcofaag terwijl ze op het strand aan het spelen zijn. Dit is wanneer het avontuur start, want hiermee bevrijden ze een mysterieuze geest die een vloek uitspreekt over alle dieren. De Marsupilami’s hebben hier gelukkig geen last van dus ze gaan de geest achtervolgen om de vloek te verbreken.

Pokéman Brilliant Diamond & Pokémon Shining Pearl

Verschijnt op: 19 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 per spel

Het is bijna zo ver en wij staan al te stuiteren van ongeduld! Aanstaande vrijdag komen Pokémon Brilliant Diamond en Shiny Pearl uit voor de Nintendo Switch: precies op tijd voor een weekend lang Pokémon verzamelen en reizen door deze toffe wereld. Vertrek op avontuur in het natuurlijke gebied Sinnoh, waar ook Mount Coronet te vinden is. Veel mythen hebben hier hun oorsprong en terwijl je reist ontdek je veel Pokémon waarmee je de kampioen van de Pokémon League kan worden. Zoals je wellicht gewend bent van de uitgaven van vroeger zijn de dorpjes hetzelfde, maar het spel heeft een flinke boost gekregen. Welke van de twee versies ga jij veroveren?

NASCAR Heat Ultimate Edition+

Verschijnt op: 19 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Even lekker een potje racen in Nascar Heat Ultimate Edition+! Het is bijna zo ver. Ga achter het stuur zitten en wordt de kampioen van de NASCAR Cup Series. De officiele teams van 2020 zijn te kiezen in dit spel en ook de auto’s die bekend zijn bij de echte fans zijn te besturen. En je bent zomaar niet klaar: er zijn 39 banen om kapot te rijden in jouw supersnelle NASCAR. Speel alleen of geef 15 anderen het nakijken terwijl je online speelt.