Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 4.0 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de derde week van november 2021 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel Mega- of GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Dairoku: Agents of Sakuratani, maar liefst 4.0 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Night Lights, maar 91 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Dairoku: Agents of Sakuratani – 4.0GB

Marsupilami: Hoobadventure – 2.8GB

Death’s Door – 2.7GB

The Wild at Heart – 2.5GB

Hextech Mayhem: A League of Legends Story – 1.8GB

The Kids We Were – 1.4GB

DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game – 1.2GB

Exertus: Redux – 1.1GB

PUPPIES AND KITTENS – 1004MB

Super Impossible Road – 591MB

Root – 524MB

City Traffic Driver – 354MB

Cabin Fever – 287MB

Whiskey Mafia: Leo’s Family – 241MB

Would you like to run an idol cafe? – 208MB

LOVE 3 – 146MB

RazerWire: Nanowars – 125MB

Shiro – 118MB

Night Lights – 91MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!