Kit en Krysta maken gerechten uit Animal Crossing: New Horizons in het echt na in nieuwe Nintendo Minute

Hoe zullen de gerechten uit de nieuwe update van Animal Crossing: New Horizons in het echt smaken? Kit en Krysta testen het uit.

Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Nintendo Minute, de Youtube-serie die gepresenteerd wordt door Kit en Krysta en over van alles rondom Nintendo gaat. Vorige week kwam de 2.0-update voor Animal Crossing: New Horizons uit. Hiermee kwam café The Roost terug naar het spel, kunnen heel wat NPC’s zoals Leif en Redd hun eigen winkel hebben op Harvey’s eiland, maar je kunt nu ook op ontdekkingstocht met Kapp’n. Hiernaast kun je ook nog je eigen gewassen kweken en ermee koken.

Alle recepten uit deze update zijn gebaseerd op echte gerechten. Kit en Krysta vroegen zichzelf dan ook af hoe deze gerechten in het echt zullen smaken. Voor deze aflevering hebben ze dan ook twee gerechten uitgekozen die ze in het echt gaan namaken: Minestronesoep en een vegetarische sandwich. Ben je benieuwd wat zij ervan bakken? Bekijk dan onderstaande video.