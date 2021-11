Gameplaybeelden van Treasures of the Aegean

Er zijn beelden opgedoken van deze nieuwe game. Check ze hier!

Er zijn nieuwe gameplaybeelden opgedoken van de recent verschenen game Treasures of the Aegean. In de game speel je als schattenjager James Andrew die de geheimen van een vergeten beschaving probeert te ontdekken. In de handgetekende open wereld zal je moeten rennen, glijden en springen. Los jij de geheimen van dit mysterieuze eiland en de beschaving op? Bekijk de beelden hieronder.