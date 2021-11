A Pretty Odd Bunny komt naar de Switch gehupt met nieuwe gameplaybeelden

Dit aparte konijntje houdt raar genoeg van een sappig stukje vlees! Vooral varkensvlees vindt hij extra lekker...

In deze schattige 2D-platformer speel je een nogal apart konijntje die zich door een nogal apart wereldje heen hupt. Het doel van elk level is om naar het varkentje op het einde te komen zonder gezien te worden door de andere aparte konijntjes. Niemand mag weten dat dit konijntje trek heeft in een varkentje in plaats van een wortel.

Zo kun je meer dan 80 verschillende levels ontdekken met 80 sappige varkentjes die klaar staan om door een onschuldig konijntje opgegeten te worden.

A Pretty Odd Bunny laat weer duidelijk zien dat iets zowel schattig als gevaarlijk kan zijn…