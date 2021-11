Vecht volgende week met Decidueye in Pokémon Unite

De geliefde uil Decidueye komt zeer binnenkort naar Pokémon Unite.

Pokémon Unite is tot nu toe een flink succes. Het spel wat op zowel Switch als smartphones beschikbaar is, is flink populair en wordt dan ook goed ondersteund. Met verschillende evenementen in het spel, maar ook met vernieuwingen, toevoegingen en aanpassingen. Zo komen er dus regelmatig nieuwe vechters bij.

Vanaf 19 november is het weer raak. Decidueye verschijnt dan in de arena. Exacte details zoals hoe zijn aanvallen heten en wat voor type character het is, zijn niet bekend gemaakt, maar in de trailer kun je wel alvast een glimps opvangen van wat je te wachten staat met het nieuwe personage. Je ziet in elk geval dat er goed wordt ingespeeld op het dubbele type van Decidueye.

Eerder verschenen onder andere Greedent, Sylveon en Mamoswine al als nieuw toegevoegde personage’s en we kunnen er vanuit gaan dat de komende tijd nog flink wat nieuwe Pokémon hun opwachting gaan maken.

Heb jij nog een speciale wens voor een nieuwe fighter?