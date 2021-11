Twitch is vanaf nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Geniet nu van Twitch op je Switch

Veel Gamers roepen al jaren om de beschikbaarheid van streamingdiensten als: Netflix, Disney Plus en Spotify op de Nintendo Switch. Helaas zullen deze mensen nog iets langer moeten wachten, maar we zijn misschien wel iets dichterbij . Sinds gisteren kun je namelijk genieten van Amazon’s mega populaire stream-platform Twitch vanaf het comfort van je Switch. Nintendo bracht dit nieuws naar buiten op hun officiële Twitter-kanaal.

Alleen kijken

Hoewel dit in eerste instantie als super mooi nieuws klinkt is de app wel wat aan de gelimiteerde kant. Allereerst is het niet mogelijk om zelf live te gaan op Twitch, maar daarnaast zul je ook niet op jouw account mee kunnen chatten in de streams van andere streamers. Hiervoor zal je dus nog een ander apparaat aan moeten zetten. De enige mogelijkheden die je hebt als gebruiker zijn de volgende: kijken, pauzeren of de stream afsluiten. Of dit betekent dat chatopties later worden toegevoegd is nog niet duidelijk. We hopen natuurlijk dat we snel zowel kijkend als chattend van onze favoriete streamers kunnen genieten. Kun jij niet wachten om liggend op de bank in Handheld mode je favoriete streamers te checken of zorgen de gelimiteerde opties ervoor dat je er niet heel warm van wordt? Laat het ons weten in de reacties.