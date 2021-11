Shin Megami Tensei V krijgt launch trailer

Bundel je krachten met een onbekend wezen en strijd tegen de grote hordes demonen en engelen!

Klaar voor een tripje naar de Netherworld? Na een dagje school kom je voorbij een griezelige crimescene waarbij een persoon is opgegeten door een schaduwachtig figuur. Nadat je een vlogger volgt die het mysterie zelf wilt oplossen, word je geschept door een aardbeving waarna je bewusteloos raakt. Als je weer bij bewustzijn komt is de wereld een grote woestijn geworden. Gebouwen liggen aan diggelen en je omgeving zit vol met demonen en engelen, hoe red je jezelf hier uit?

Na een langverwachte release is het vijfde gedeelte in de Megaten-series nu dan eindelijk uit voor de Switch. Het is een op zichzelf staand verhaal waarin je met demonen moet vechten. Al sinds 2017 weten we van dit spel af, maar voor een lange tijd kregen we niet meer dan een trailer. Een hele poos later kregen we meer te zien en sindsdien is het een groot demonisch feestje. Bekijk de trailer van Shin Megami Tensei V hieronder en laat ons weten wat je ervan vindt!