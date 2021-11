[Review] Pups & Purrs Animal Hospital – Help schattige dieren!

Ga aan de slag als dierenarts in Pups & Purrs Animal Hospital!

Misschien wilde je vroeger wel dierenarts worden, nu heb je de kans in Pups & Purrs Animal Hospital. Numskull Games heeft Pups & Purrs eindelijk naar het Westen gebracht. Vorig jaar kwam de game namelijk al in Japan uit. Vaak zijn dit soort games gericht op kinderen. Zal deze game leuk zijn voor zowel kinderen als volwassenen? Je leest het in deze review.

Ga aan de slag als dierenarts

Pups & Purrs Animal Hospital draait om het worden van een goede dierenarts. Het is namelijk de bedoeling dat je jouw patiënten helpt beter te worden. Dit doe je door de oorzaak van het probleem te zoeken en het dan te verhelpen. In de verhaalmodus start je als beginnende dierenarts. Om het wat persoonlijker te maken mag je beslissen hoe je jouw poppetje maakt en noemt. Vervolgens begint jouw baan bij de dierenkliniek. Hier wordt je onmiddellijk begroet door jouw nieuwe collega’s en zij zullen je helpen met alle behandelingen tot je het zelf kan.

Elke dag staat je weer wat nieuws te wachten. Om te weten wat je gaat doen die dag in de kliniek wordt er een ochtend- en middagvergadering gehouden. Daarin zie je welke patiënten je gaat behandelen en in welke behandelkamer. Daarnaast heb je soms ook pauze tijdens jouw drukke werkdag, want het is niet goed om constant maar te werken. Om van die tijd te genieten kan je even een praatje te maken met jouw collega’s, achter de computer studeren of uitrusten op de bank. Aan het eind van de dag krijg je natuurlijk ook jouw salaris dat je op jouw vrije dagen kan gebruiken. Op deze dagen kan je gaan shoppen in de kledingwinkel of ontspannen in de bioscoop of het café. Zo heb je de mogelijkheid om in de kledingwinkel allerlei leuke outfits te kopen met jouw salaris. Ik vind dit persoonlijk een goede toevoeging, omdat ik zo mijn personage steeds kan veranderen en leuke nieuwe kleertjes kan geven.

Behandel de dieren

In Pups & Purrs zal je zowel honden als katten behandelen. Om het interessant te houden kom je verschillende rassen honden en katten tegen. Hierdoor waren de patiënten voor mij minder saai, omdat ze steeds verschillend zijn. In het begin zullen de behandelingen vrij simpel zijn, maar ze worden natuurlijk wel steeds iets moeilijker. Elke behandeling begint namelijk met hetzelfde: het stellen van een diagnose. Dit doe je door met een vergrootglas te gaan over het lichaam van de patiënt tot de vergrootglas rood wordt. Later kan je ook met je handschoenen aan de patiënt onderzoeken. Wanneer de diagnose is gesteld, moet het probleem wel opgelost worden. Zo heb ik een patiënt gehad met een brandwond en eentje met splinters. Hoe je de behandeling moet uitvoeren wordt duidelijk met plaatjes uitgelegd. Op die manier stond ik nooit voor een verrassing met wat ik moest doen. Om het wat lastiger te maken gaan alle behandelingen op tijd. Hoe sneller je het doet, hoe hoger je score en dus hoe meer stempels je krijgt. Al moet het natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Levelsysteem

Stempels krijg je na een behandeling. Ze geven namelijk aan hoe goed je het hebt gedaan. Het is de bedoeling dat je steeds meer stempels verzamelt om een niveau hoger te komen. Hoe hoger jouw niveau, hoe meer moeilijker de behandelingen zullen worden natuurlijk. Ik vind dat het verzamelen van stempels vrij snel gaat aangezien een behandeling ook niet enorm lang duurt. Daardoor blijf je je doorspelen, want je wil steeds meer kunnen doen. Verder krijg je voor elke bezigheid, zoals shoppen en patiënten behandelen, punten voor motivatie, ontspanning en vrolijkheid. Het is van belang om dit in evenwicht te houden zodat je een betere dierenarts wordt. Elke activiteit zal je dus een punt geven voor een bepaalde categorie. Zo is het ook mogelijk om te zien voor welke categorie je een punt zal krijgen voordat je de activiteit kiest. Dat helpt goed om het in evenwicht te houden.



Niet alles is helaas zo fantastisch…

Er zijn echter wel enkele kritiekpunten, voor elke behandeling wordt er namelijk gevraagd of je met bewegingsbesturing of knoppenbesturing wil spelen. Aangezien een behandeling niet heel lang duurt wordt dat vrij irritant. Het had beter geweest als je in de instellingen die keuze kon maken. Ik vind beide soorten besturingen prettig werken. Het is nauwkeurig en snel genoeg om de behandelingen goed uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn er helaas niet veel verschillende behandelingen waardoor het al gauw eentonig wordt. De enige uitdaging zou dan de tijd nog moeten zijn, maar zelfs daar had ik weinig moeite mee.

In de werkmodus kan je alle behandelingen die je in de verhaalmodus hebt gedaan opnieuw spelen. Het enige doel is een hogere score behalen. Hier vond ik persoonlijk niet heel veel aan, omdat ik het vrij saai vind om steeds maar dezelfde paar behandelingen te herhalen. In de verhaalmodus heb je dan tenminste nog wat contact met jouw collega’s, wat het dus interessanter maakt.

Audiovisueel

De stijl van Pups & Purrs is enorm schattig. Er wordt veel gebruik gemaakt van pasteltinten, waardoor het dus heel rustig overkomt. Om dat te versterken wordt er gebruik gemaakt van zeer rustige, maar wel vrolijke, achtergrondmuziek. Aangezien ik het spel vooral ter ontspanning heb gespeeld, was het heel prettig dat de stijl en muziek zo rustig zijn. Daarnaast zijn de personages zeer goed uitgewerkt en hebben ze een typische Japanse uitstraling. Die uitstraling wordt versterkt doordat alle teksten gesproken worden in het Japans met Engelse ondertiteling. Voor kinderen is het jammer dat het Engelstalig is, omdat het daardoor minder goed te volgen zal zijn. Als het Nederlandstalig was, zou het een echte aanrader voor kinderen zijn.

Conclusie

Pups & Purrs Animal Hospital is een vermakelijke game. Ik kon me er goed mee ontspannen door de rustige stijl en muziek. De behandelingen mogen dan eentonig worden als je verder komt in het spel, ik bleef toch spelen doordat ik steeds maar een hoger level wilde halen. Heel diepgaand is het allemaal niet, maar voor wat het wil doen is het goed genoeg. Wat meer behandelingen en het niet constant vragen van welke besturing je wil gebruiken zouden deze game zeker verbeteren. Voor kinderen die goed Engels kunnen lezen is het een goede aanrader, maar ik raad het alleen aan voor volwassenen die van een rustgevend spelletje houden met schattige dieren.



+ Audiovisueel uitstekend

+ Goed levelsysteem

+ Leuke verhaalmodus

– Werkmodus is vrij saai

– Te weinig verschillende behandelingen

– Elke keer maar weer vragen welke besturing je wil gebruiken

DN-Score: 7