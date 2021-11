Pikmin Bloom al meer dan twee miljoen keer gedownload

Twee miljoen downloads in twee weken tijd.

Sensor Tower meldt dat Pikmin Bloom in de eerste twee weken al meer dan twee miljoen keer is gedownload. Zeker 864,000 downloads komt uit Japan, het land met de meeste Pikmin Bloom-gebruikers. Daarna volgt de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Als je dit vergelijkt met het aantal Pokémon GO-spelers in de eerste twee weken (ruim 75 miljoen), klinkt twee miljoen weinig. Je moet er echter wel rekening mee houden dat Pikmin een veel kleinere naamsbekendheid heeft. Ook handig om niet te vergeten: morgen is de eerste Pikmin Bloom Community Day.