Metroid Dread doet het goed in Amerika

Metroid Dread blijft records voor de franchise zetten.

Vorige maand verscheen er dan eindelijk een nieuw Metroid-spel. Metroid Dread werd meteen goed ontvangen. Zo waren veel reviews erg positief (zo ook die van ons met een 9.5). Daarnaast kwamen er uit meerdere landen al verhalen dat het spel verkooprecords verbrak. Nu weten we dankzij de NPD eindelijk hoe goed die het heeft gedaan in Amerika.

Metroid Dread heeft in Amerika qua dollar opbrengt bijna het dubbele opgebracht van de vorige recordhouder, Metroid Prime, en dat is zonder de opbrengst van digitale downloads. Nintendo geeft deze resultaten namelijk nooit vrij.

Wat misschien voor Metroid nog indrukwekkender is, is het feit dat die nummer drie van de best verkochte spellen was in oktober. De twee hogere spellen, Back 4 Blood en Far Cry 6 zijn namelijk op vier consoles en de PC beschikbaar. Metroid natuurlijk alleen op de Switch.