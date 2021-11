Launch trailer voor onderwater avontuur Beyond Blue

Verken de wondere dieptes van onze oceaan.

E-Line Media heeft een launch trailer online gezet voor Beyond Blue, hun verhaal gedreven onderwater game. De game stond al een tijdje op de planning voor de Switch: zo mochten wij de game op Gamescom 2019 al even uitproberen. De game kwam in juni 2020 naar Steam, en nu mag iedereen met een Switch dit onderwater avontuur ook beleven. Bekijk de trailer hieronder.

Beyond Blue speelt zich af in de nabije toekomst. Je verkent de mysteries van de oceaan door de ogen van Mirai, een diep zee onderzoekster en wetenschapper. Jij maakt deel uit van een onderzoeksteam dat baanbrekende technologieën gebruikt om onder water te kunnen kijken en horen. Dit om de oceaan beter te leren kennen en op een betekenisvolle manier te kunnen helpen.