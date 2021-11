Animal Crossing: New Horizons update 2.0.1 is uit

Deze update brengt heel wat bugfixes met zich mee.

Afgelopen week kwamen zowel de laatste grote update als de Happy Home Paradise uitbreiding voor Animal Crossing: New Horizons uit. De 2.0 update bracht weer heel wat nieuwe features met zich mee voor Animal Crossing. Zo heb je nu café The Roost in het museum, kunnen heel wat NPC’s als Leif en Redd hun eigen winkel hebben op Harvey’s eiland, maar ook kun je op ontdekkingstocht met Kapp’n. Daarnaast bracht de Happy Home Paradise uitbreiding een compleet nieuwe eilandengroep met zich mee, waar je huizen kunt inrichten voor allerlei bewoners en waar je openbare gebouwen kunt opknappen. Naast deze nieuwe elementen, brachten de update en DLC ook een aantal nieuwe bugs met zich mee.

Zo was er onder andere een probleem waardoor je geen huis van een eilandbewoner kon aanpassen als de gate open stond. Ook verscheen de Kiki & Lala wand als “Niet te koop” in de catalogus, konden bewoners op magische wijze met van alles koken wat geen keukenvoorwerpen zijn en was er een fout in de DLC waarbij je verder kon spelen terwijl je eigenlijk de school moest reserveren. Deze bugs en nog een aantal anderen zijn nu opgelost. De volledige lijst kun je hier vinden.

