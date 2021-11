Vanaf volgende week worden oude Spirit events herhaald in Super Smash Bros Ultimate

Nu Sora is toegevoegd lijkt het ook op te houden voor nieuwe spirit-events en toernooien.

Nintendo voegde deze maand Sora toe als laatste DLC character voor Super Smash Bros Ultimate. De game heeft de afgelopen 3 jaar behoorlijk wat content updates gehad. Van compleet nieuwe personages en levels, tot spelmodi en muziek. Naast eerder genoemde content wordt de game nog regelmatig ondersteund met spirit-evenementen en toernooien. Deze hebben altijd een bepaald thema. Zoals beenderen, snorren en grote oren. In deze evenementen moeten spelers verschillende uitdagingen voltooien, waarmee ze vervolgens steeds betere spirits kunnen vrijspelen. Deze kun je daarna gebruiken in gevechten of gewoon als plaatjes beschouwen. Nu lijkt het Japanse Twitter-kanaal van Super Smash Bros Ultimate te hinten naar een eind voor deze updates.

Zo geven ze aan om vanaf 19 november oude spirit-evenementen te herhalen. Of dit ook betekent dat er helemaal geen nieuwe evenementen meer komen is nog niet officieel bevestigd. Voor dit weekend staat er in ieder geval nog wel een nieuw evenement op het programma, dat dit keer volledig in het teken staat van alle voertuiglevels in de game.