Thunderful kondigt SteamWorld Headhunter aan

Headhunter wordt het nieuwste deel in de SteamWorld-serie.

We wisten al dat ontwikkelaar Thunderful nog plannen had met de SteamWorld-serie, er is nu ook officieel een nieuwe titel in de serie aangekondigd. Thunderful heeft namelijk via hun Thunderful World-livestream een nieuw deel genaamd SteamWorld Headhunter aangekondigd. Tevens krijgen we onderstaande korte teaser van de game alvast voorgeschoteld.

SteamWorld Headhunter wordt overigens wel wat anders dan we gewend zijn van de serie. Deze nieuwe titel wordt namelijk een 3D action-adventure titel waarbij de nadruk ook op co-op zal komen te liggen. Volgens de ontwikkelaar moet de charme van de vorige delen behouden worden, maar dan in 3D. We zullen binnenkort meer te horen krijgen over de game, voor nu moeten we het even doen met onderstaande teaser.