The Pokémon Company probeert balans te vinden tussen fan feedback en de visie van de maker

De fans geven vaak duidelijk aan wat ze van de Pokémon-titels vinden, maar wat doet The Pokémon Company hier nu eigenlijk mee?

Axios heeft onlangs een interview gehouden met de directeur van de afdeling consumenten marketing in The Pokémon Company. De directeur, JC Smith, geeft aan dat ze vaak de fan feedback wel zien maar het moeilijk is om dit te combineren met de visie van de developers. Hierbij is de truc om te kijken naar de balans waarin deze feedback wel verwerkt wordt in het spel.

JC Smith geeft aan dat alle mensen die hebben meegewerkt aan de huidige titels en momenteel meewerken aan toekomstige, projecten enorm veel hebben gezien. Ook hebben ze in hun carrière bij The Pokémon Company enorm veel gehoord, waaronder internet haat. Ze zijn er allemaal een beetje aan gewend geraakt en kunnen momenteel wel tegen een stootje. Verder geeft Smith aan dat ze de feedback over de serieuzere en diepgaandere verhalen zeker proberen te verwerken. Dit is echter moeilijk, aangezien ze de spellen toegankelijk voor iedereen willen maken. Het moet niet te complex zijn aangezien jonge kinderen het spel ook nog moeten begrijpen. Verder moet het ook niet te simpel zijn voor de meer ervaren spelers. Het is dus moeilijk hier een balans in te vinden.

Het is goed dat deze afdeling aangeeft feedback te krijgen en dit proberen te verwerken. De resultaten hiervan zullen we wellicht zien in de volgende twee Pokémon-titels. Zowel in de remake van Pokémon Diamond en Pearl en natuurlijk in Pokémon Legends. Wat vinden jullie van de antwoorden van JC Smith? Ben je het eens met zijn statement? Laat het ons weten in de reacties hieronder!