Heaven’s Machine krijgt alleen fysieke versie

Deze game is dus niet te downloaden!

Uitgever Super Rare Games heeft besloten om het eens compleet anders te doen. Waar veel indies namelijk alleen een download versie krijgen op de Nintendo Switch, zul je Heaven’s Machine alleen fysiek kunnen kopen. Deze titel, een snelle roguelite, zal dus niet in de Switch eshop verschijnen. Het is de eerste release onder de nieuwe “Super Rare Shorts” label. De Open pre-order is nu live. De trailer kun je hieronder bekijken.

Heaven’s machine is een chaotische en snelle roguelite, welke zich afspeelt op de kosmische trein naar de hemel. Jij speelt Jack, welke wakker wordt op het achtereind van deze metalen tombe. Er zit niets hem anders op dan een geweer op te pakken, de trekker over te halen en zich een weg naar voren te vechten naar de conducteur om een dode geliefde te redden. De trein is randomly generated, met meer dan 50 unieke items en genoeg vijanden om mee op de vuist te gaan.