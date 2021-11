Grand Theft Auto: The Trilogy – The definitive Edition Switch gameplaybeelden

Een blast van de past is nu digitaal te verkrijgen in de eShop! Zo kun je vanaf nu genieten van deze drie iconische spellen uit de serie

Een van de grootste gameseries van de wereld, Grand Theft Auto, krijgt een blast van de past met deze titel. Grand Theft Auto: The Trilogy bevat drie van de meest iconische Grand Theft Auto-games met wat verbeteringen. Vooral op visueel gebied zijn er wat aanpassingen gedaan om het spel te laten stralen. Zo zijn de textures vervangen door hoge resolutie texturen, zijn er nieuwe licht effecten toegevoegd en zijn de omgevingen aanzienlijk verbeterd.

Kun je niet wachten om deze spellen voor het eerst te spelen, of heb je deze spellen al gespeeld en ga je op een nostalgisch tripje in San Andreas? Dan heb ik goed nieuws voor je! Deze trilogie is momenteel uit op de Nintendo eShop. Voor de fysieke verzamelaars zal er een fysieke editie op 7 december 2021 uitkomen.

Ben je benieuwd naar hoe erg deze spellen veranderd zijn ten opzichte van het origineel? Bekijk de gameplaybeelden hieronder:

Heb jij vroeger Grand Theft Auto gespeeld? Laat het ons weten in de reacties hieronder!