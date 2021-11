Enorme Among Us update nu uit voor de Switch

Met vier nieuwe rollen en een heleboel cosmetische items.

Among Us heeft een enorme nieuwe update gekregen, vol met nieuwe content. Het gaat hier om versie 2021.11.9 en bevat onder andere nieuwe rollen en een heleboel nieuwe cosmetica. Ook is er aangegeven dat dit zeker niet de laatste update is. Zo kunnen we volgens de update in de toekomst partnerships en nieuwe items verwachten.

Hieronder een lijst met wat er is toegevoegd in de update:

Nieuwe rollen.

De update brengt vier nieuwe rollen met zich mee, die het sociale deductiespelletje nog moeilijker kunnen maken dan het al was. Het gaat hier om de crewmate rollen van Scientist (Kan op elk moment de Vitals van iedereen zien, maar moet wel taken doen om zijn batterij op te laden) Engineer (kan de vents gebruiken) en Guardian Angel (kan als hij dood is de overgebleven cremates beschermen). Maar ook is er een nieuwe Imposter rol, namelijk die van de Shapeshifter. Die kan zichzelf vermommen door in een andere kleur te veranderen

Cosmicubes

Er zijn een heleboel nieuwe cosmetica items toegevoegd aan de game. Zo zijn er nu ook speciale naamplatjes en kun je het uiterlijk van je visor veranderen. Daarnaast zijn er ook een heleboel nieuwe hoeden, skins en pets bijgekomen. Ook zijn er nu Cosmiccubes; unlockable cosmetica.

Hoe werkt dat?

In game zul je nieuwe verschillende resources kunnen verzamelen. Allereerst zijn Cosmiccubes een speciale manier om thema gerichte items te unlocken. Om de items die erin zitten te unlocken heb je verschillende soorten resources nodig. Beans zijn een resource die je krijgt als je normale online games speelt. Je kunt het gebruiken om items en sommige Cosmicubes in de winkel te kopen. Stars zijn recourses die je koopt met echt geld. Hiermee unlock je speciale items en kun je sommige Cosmicubes kopen. Pods verzamel je door middel van spelen, maar ALLEEN als je een Cosmicube aan hebt staan. Elke Cosmicube heeft namelijk andere Pods, en Pods kunnen niet verwisseld worden tussen Cosmicubes. XP is een resource gekoppeld aan je speeltijd en wordt gebruikt om je character te levelen. Geeft bonussen aan het verzamelen van beans en pods.

Account Linking.

Met al die currency en character leveling sheninigans is het natuurlijk wel handig dat je niet telkens overnieuw hoeft te beginnen. Among Us is dan ook bezig een link tussen alle platformen te leggen om dit samen te trekken. Helaas werkt dit op de Switch momenteel nog niet, en LET OP, wants Stars gekocht op de Nintendo Switch kun je dus alleen op je Nintendo Switch account gebruiken!

Speel jij Among Us nog? En wat vind je van deze update? Laat het ons weten in een reactie hieronder!