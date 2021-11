Volgende 3D Mario game wordt vernieuwend en toegankelijk

Naar aanleiding van Nintendo’s financiële resultaten van het afgelopen kwartaal vertelde Shigeru Miyamoto over de verschillen tussen de 2D en 3D games. De Nintendo veteraan zei het volgende:

“Laat me de ontwikkeling van de game New Super Mario Bros Wii beschrijven. Iedere keer wanneer we destijds een nieuwe Mario game gingen ontwerpen, die er toen al in 3D waren, voelde het gecompliceerder.

Na de release van Super Mario Galaxy in 2007 was het de bedoeling om een toegankelijkere 3D game te ontwikkelen. Het resultaat was Mario Bros Wii, een basic side-scrolling Mario game die ook nieuwe spelers makkelijk kunnen spelen. Dit leidde tot de komst van een nog simpelere 2D Mario game in de vorm van Super Mario Run.

Wanneer we software maken streven we ernaar om nieuwe elementen in onze games te stoppen, maar willen we ze ook toegankelijk maken voor nieuwe spelers. De laatste jaren hebben mensen van alle generaties genoten van Super Mario Odyssey. Voor de volgende 3D Mario willen we de serie uitbreiden op nieuwe manieren.”