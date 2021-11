Shaymin verkrijgbaar in Pokémon Legends: Arceus met Sword/Shield spelgegevens

De Mythische Pokémon Shaymin wordt vrijgegeven!

Naast de nieuwe aankondigingen over Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl heeft The Pokémon Company vandaag ook wat nieuws bekendgemaakt over Pokémon Legends: Arceus. Het betreft spelers die beschikken over spelgegevens van Pokémon Sword of Pokémon Shield. Als je die gegevens op je Switch hebt staan, dan krijg je in Legends: Arceus in de post-game toegang tot een onderzoeksmissie waarmee je een Shaymin kunt vangen! Daarnaast krijg je aan het begin van het spel ook al toegang tot een Shaymin-kimonoset voor je avatar.

Ook spelers met spelgegevens van Pokémon Let’s Go, Pikachu! en Pokémon Let’s Go, Eevee! kunnen rekenen op een bonus. Met deze gegevens kan je namelijk aan het begin van het spel masker met een Pikachu- en een Eevee-thema aanvragen. Daarbovenop kan je zo lang je Pokémon Legends: Arceus koopt vóór 9 mei kan ook nog twee Mystery Gifts downloaden. Hiermee krijg je een Hisuian Growlithe-kimonoset en een Baneful Fox Mask cadeau. Voor meer informatie over al deze content kan je ook nog even kijken op de officiële website voor Pokémon Legends: Arceus.

