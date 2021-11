[Review] Just Dance 2022 – Dansen zonder poespas

Het twaalfde deel van Just Dance is verschenen, maar blijft het nog leuk om de serie te spelen?

Fans van Just Dance staan ieder jaar vol enthousiasme te wachten op het nieuwste deel uit de serie. Gelukkig heeft Ubisoft ons ook dit jaar weer niet teleurgesteld, want inmiddels is Just Dance 2022 een week op de markt verschenen. Vorig jaar bracht Just Dance buiten de kersverse liedjes om eigenlijk niks nieuws met zich mee, maar zal Just Dance 2022 daar verandering in hebben gebracht of toch niet? Je leest het in deze review.

Dans op gevoel of neem een kijkje naar de instructies

Just Dance wordt elk jaar steeds populairder en daardoor weten velen van jullie vast wel wat je moet doen in dit spel. Eigenlijk geeft de naam het al weg, want het enige wat je hoeft te doen is dansen. Dit klinkt misschien heel makkelijk, maar toch zal ik voor de nieuwkomers van deze serie nog even uitleggen hoe Just Dance 2022 exact in zijn werk gaat. In de Just Dance-titels tover je als het ware jouw kamer in een dansstudio om, om vervolgens verschillende choreografieën te volgen van coaches. Dit kun je op gevoel doen door naar de coach te kijken, maar de individuele danspasjes zijn rechtsonder in beeld ook per stap te zien. Hierdoor weet je precies hoe en op welk moment je jouw lichaam moet bewegen op de maat van de muziek. Alle bewegingen worden op de Nintendo Switch trouwens geregistreerd door middel van bewegingsbesturing van een enkele Joy-Con. Mochten deze controllers toevallig leeg zijn is er net zoals afgelopen jaren nog de mogelijkheid om jouw smartphone te gebruiken in combinatie met de Just Dance Controller-app.

Terwijl je aan het dansen bent op jouw favoriete liedjes uit Just Dance 2022 word je beoordeeld op jouw prestaties. Bij elke danspas krijg je namelijk bovenaan het scherm de woorden ‘’ok”, “good”, “super” en “perfect’’ te zien. Deze woorden zijn uiteindelijk een indicatie voor de eindscore die je gaat krijgen. Als je het heel goed doet word je misschien wel superstar of zelfs megastar genoemd. Net zoals bij de vorige delen moet je hiervoor aardig wat oefenen omdat het vaak niet in één keer lukt om alle bewegingen van een dans goed te doen. Toch kan ik uit ervaring van vorig jaar vertellen dat het alsmaar beter gaat naarmate je regelmatig op een nummer hebt gedanst.

Vertrouwd, maar oud

Ik kan er wel omheen gaan draaien, maar Just Dance 2022 heeft ook dit jaar niks vernieuwd. Naar mijn mening had dit best prima geweest, mits Ubisoft niet weer een kleine feature had weggehaald. Just Dance 2022 mist namelijk het stickeralbum die het deel van vorig jaar wel had. Hoewel dit album verder niet heel speciaal was, zorgde het er wel voor dat spelers meer konden verzamelen. Gelukkig kunnen we nog steeds online dansen met mensen over de hele wereld op de World Dance Floor, onze calorieën bijhouden in de sweat-modus en is het Mojo-apparaat uiteraard nog steeds aanwezig. Geloof het of niet, maar het Mojo-apparaat is opnieuw het enige wat is veranderd. Door de kleine make-over van dit jaar heeft de machine namelijk een bewegende achtergrond van de sterrenhemel. Echter zullen we het uiterlijk van het Mojo-apparaat dit jaar minder zien dan vorig jaar aangezien er 144 avatars, 63 skins en 143 aliassen zijn om te verzamelen. Dit is nog steeds meer dan genoeg om voor te dansen, al is het minder dan in Just Dance 2021.

Wat me in Just Dance 2022 nog meer is opgevallen is dat er nog een vreemde verandering heeft plaatsgevonden. Door één of andere gekke reden is het niet mogelijk om good 4 u, Don’t Go Yet, de alternatieve versie van Mood, Buttons en de nacht-versie van Buttons te spelen zonder internetverbinding. Ik heb me hier in verdiept nadat ik merkte dat een paar nummers uit Just Dance 2022 er aan het begin wat onscherp uitzagen. Dit onscherpe uiterlijk herkende ik van vorig jaar bij de Happy Hour’s en Just Dance Unlimited-liedjes. Dit komt trouwens door mijn eigen internetverbinding die dan nog even moet laden, dus dit komt niet door Ubisoft. Toch heb ik voor de zekerheid nog even gecontroleerd of Just Dance 2021 ditzelfde probleem ook had, maar buiten Dans van de Farao van K3 om was dit niet het geval. Waarom vijf tracks van Just Dance 2022 alleen met een internetverbinding gespeeld kunnen worden is voor mij een raadsel. Het is vooral onduidelijk aangezien deze liedjes gewoon in het pakket van Just Dance 2022 zouden moeten zitten. Dus mocht je op een locatie zijn waar geen internet is en vijf nummers missen, dan weet je in ieder geval waarom dat zo is.

Panda’s maken mij blij!

Wat natuurlijk wel gloednieuw is zijn alle liedjes waarop je dit jaar kunt dansen. Ik ben zeer enthousiast over de manier hoe de nummers in Just Dance 2022 gepresenteerd zijn. Het zijn niet alleen de coaches die opnieuw prachtige en kleurrijke outfits aanhebben, maar aan het begin van alle tracks krijg je ook de naam van het geselecteerde liedje te zien. Ik ben me ervan bewust dat dit een zeer kleine toevoeging is, maar het zorgt ervoor dat jij je als danser klaar kunt maken om daadwerkelijk te dansen. Bovendien zijn meerdere videoclips dit jaar nóg beter vormgegeven dan bij Just Dance 2021, wat je ziet aan de vele bewegende en veranderende achtergronden.

Hoewel het niet de eerste keer is dat we een stop-motion achtergrond zien of een echt mens vervangen wordt door een stop-motion figuurtje, hebben de mensen bij Ubisoft dit jaar wel echt groots uitgepakt. Just Dance 2022 heeft namelijk twee liedjes, waar Mr. Blue Sky van The Sunlight Shakers er één van is. Het nummer is niet alleen ontzettend vrolijk, maar de animatie ziet er ook ongelofelijk leuk en kleurrijk uit. Hierdoor lijkt het net alsof deze videoclip uit een film komt, wat echt goed is gedaan. Paca Dance van The Just Dance Band vond ik ook al zo leuk, dus misschien heb ik gewoon een zwak hart voor panda’s. De tweede track met hetzelfde soort uiterlijk is de inzending uit IJsland voor het Eurovisiesongfestival 2020, Think About Things van Daði Freyr. Hoewel het thema van elfjes misschien niet het beste past bij dit liedje, werkt de combinatie van dans en animatie wel.

Ik ben gelukkiger dan ooit, een soort van…

Vorig jaar was ik erg te spreken over de muziekkeuze van Just Dance 2021, maar dat is voor mij dit jaar helaas wat minder. Uiteraard is dit mijn persoonlijke mening en wellicht vind jij de liedjes van dit jaar wel helemaal fantastisch. Wat ik wel kan zeggen is dat de muziek in Just Dance 2022 enorm divers is waardoor het een bredere doelgroep zal bereiken. Zo kunnen we dit jaar onder andere dansen op BOOMBAYAH van de K-pop-meidengroep BLACKPINK, Build a B**** van TikTokster en zangeres Bella Poarch en de Just Dance-versie van Nails, Hair, Hips, Heels van Todrick Hall. Hoewel niet elk liedje een plekje in mijn hart zal krijgen, zoals Human van Sevdaliza, heb ik toch een paar favorieten. Zo vind ik Last Friday Night (T.G.I.F.) van Katy Perry, Judas van Lady Gaga en ondanks de verbindingproblemen toch ook good 4 u van Olivia Rodrigo erg vermakelijk om op te dansen. Dit komt omdat deze liedjes heel vrolijk klinken, maar ook nog eens leuke en energieke choreografieën hebben. Echter is er nog één nummer die ik niet heb kunnen uitproberen en dat is Waterval van K3. Deze track wordt namelijk pas op 9 december toegevoegd aan Just Dance 2021, dus daarop moeten we nog even wachten.

Toen er werd aangekondigd dat Happier Than Ever van Billie Eilish onderdeel zou zijn van Just Dance 2022 was ik zo ongelofelijk blij aangezien dit mijn meest favoriete track is van dit moment. Dat de scheldwoorden net zoals bij sommige andere nummers van dit jaar zijn weggefilterd vind ik een logische beslissing, maar ik vind het wel enorm jammer dat het eerste en tevens rustigere gedeelte van Happier Then Ever is weggehaald. Ik zeg niet dat ik het had volgehouden om daadwerkelijk 4 minuten en 58 seconden achter elkaar te dansen, maar toch is het wel jammer dat er een groot deel van dit nummer mist.

Conclusie

Het lijkt er in deze review misschien op dat ik niet heel positief ben geweest over Just Dance 2022, maar toch valt het wel mee. De makers van deze spellen weten namelijk heel goed hoe ze videoclips moeten maken voor de verschillende liedjes en dat is eigenlijk waarvoor je Just Dance in huis haalt. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de animatie van Mr. Blue Sky en te horen aan de verschillende genres muziek van dit jaar. Toch blijft het gewoon dat er niet iets speciaals is toegevoegd. Ik noemde het vorig jaar al in mijn review, maar een modus waarbij je online met een vriend of vriendin kan dansen is hoogstwaarschijnlijk niet moeilijk om te maken. Ondanks dat is Just Dance 2022 echt een aanrader voor mensen die graag willen leren dansen, of dat al kunnen, of simpelweg voor mensen die hun lichaam lekker willen bewegen.

+ De videoclips zijn weer prachtig vormgegeven dit jaar

+ Diverse muziekselectie

+ Het blijft Just Dance

– Waarom is het stickeralbum verdwenen?

– Het wordt echt wel weer eens tijd voor een nieuwe feature of modus

DN-score: 6,8