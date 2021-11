[Review] Bloodshore – een nieuwe killinggame

Ooit al eens aan een battle royale-game mee willen doen, maar ben je te bang om echt dood te gaan? Check dan Bloodshore!

In de afgelopen jaren is het battle royale-genre erg populair geworden. In dit genre gaat een groep mensen de strijd aan om een prijs te winnen. Echter zijn dit vaak dodelijke spellen, waar het motto “kill or be killed” centraal staat. Ook valt het op dat het FMV-genre langzaamaan weer meer spellen krijgt. FMV staat voor Full-Motion Video: echte mensen zullen in de game verschijnen. Bloodshore is zo’n FMV-spel en dus kun je eigenlijk meer een film verwachten dan echte gameplay. Wat moet je dan wel in het spel doen? Dat lees je in deze review.

50 spelers, 1 winnaar

De opzet voor deze battle royale game is simpel: een televisieprogramma genaamd Kill/Stream waar 50 spelers het opnemen tegen elkaar. Allerlei (game)streamers en social media influencers nemen deel aan deze editie van het spel. In zes verschillende groepen zullen ze uit het vliegtuig springen en een locatie kiezen op het eiland. Dit alles wordt ook dag en nacht live uitgezonden op televisie. Het spektakel wisselt van kijken naar de deelnemers en kijken naar de reacties die mensen thuis geven. Jij kruipt in de huid van Nick Romeo die een speciale reden heeft om deel te nemen. Jouw rol is om keuzes te maken voor Nick. Lieg jij bijvoorbeeld over de reden dat je meedoet, spoor je mensen aan of maak jij de keuze om iemand te vermoorden? Het werkt een beetje als de Netflix-film Bandersnatch waar je snel moet kiezen tussen opties. Dit verloopt soepel waardoor je lekker in de flow van het verhaal blijft. Ook voor streamers is het spel interessant, want de game bevat een streamer-optie. Hiermee heb je geen tijdslimiet en kun je bijvoorbeeld aan je publiek vragen wat zij zouden doen.

Wanna play a killing game?

Er zijn dus allerlei beslissingen die je moet maken en deze zullen het spel beïnvloeden. Je wordt namelijk op vijf punten beoordeelt en deze kunnen zakken en stijgen. Dit zal er voor zorgen hoe Bloodshore verloopt. Meerdere eindes zijn dus aanwezig in het spel. Dat zorgt er ook voor dat je het spel meerdere keren kan uitspelen. Even ter vergelijking: het spel speel je in iets meer dan een uur uit, maar bevat acht uur aan beeldmateriaal. Of je alle scenes wil zien is nog de vraag, want het is wel veel van hetzelfde. Over het algemeen zijn de acteerprestaties van de acteurs goed. Soms zitten er wel wat flauwe grappen bij, maar als je daar overheen kan kijken, dan is er weinig mis. De prijs is aan de nette kant van €14,99. Dat is iets duurder dan een bioscoopticket, maar je kan wel zelf de keuzes maken én meerdere keren spelen.

Conclusie

Bloodshore is een prima FMV-game met goede acteurs. Het vertelt het verhaal van een battle royale-game én jij mag de keuzes maken. Doordat het spel verschillende eindes heeft, kan je het een aantal keer opnieuw spelen en vele nieuwe scenes bekijken. De gameplay werkt soepel en snel; opties selecteren is simpel met een knop te kiezen en daarna verschijnt er snel een nieuwe stuk film. Als je een FMV-fan bent moet je Bloodshore checken, of als je zelf een battle royale zou willen spelen, maar toch niet in het echt dood wil gaan, dan is Bloodshore een aanrader.

+ Goed acteerwerk

+ Genoeg te zien

– Uiteindelijk veel van hetzelfde

DN-Score: 7,5