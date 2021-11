Nieuwe trailer Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl introduceert Ramanas Park

Welke legendarische Pokémon zullen er in dit park te vinden zijn?

De release van Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl komt almaar dichterbij en dat merken fans maar al te goed. We zijn inmiddels namelijk nog maar bijna één week verwijderd van deze Pokémon-games. Afgelopen tijd zijn er een aantal trailers online gezet en vandaag is het weer raak. Er is namelijk een nieuwe trailer op het officiële YouTube-kanaal van Pokémon en Nintendo Nederland verschenen.

De video, die je onderaan dit artikel kunt bekijken, staat volledig in het teken van Ramanas Park. In dit gebied is het mogelijk om verschillende legendarische Pokémon te vinden en te vangen die gekoppeld zijn aan de spelversie. Zo zitten de Pokémon Ho-Oh, Raikou, Entei en Suicune in Brilliant Diamond vind je in Shining Pearl Lugia, Articuno, Zapdos en Moltres. Mocht je Pokémon: Let’s Go, Pikachu! & Pokémon: Let’s Go, Eevee! of Pokémon Sword & Pokémon Shield in bezit hebben, dan komen er misschien wel Mythical Pokémon tevoorschijn.

Ben je benieuwd naar alle details? Neem dan een kijkje op de officiële website van Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.